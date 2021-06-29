Украина В Украине намерены создать территориальную оборону

2021-06-29 20:00

Президентский законопроект о национальном сопротивлении прошел первое чтение. Вскоре может появиться тероборона.

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 29 июня, 318 голосами приняла в первом чтении законопроект №5557 о национальном сопротивлении, который предусматривает создание территориальной обороны.

Согласно законопроекту, национальное сопротивление является составной частью комплексной обороны государства, включающей в себя комплекс мероприятий для максимально широкого привлечения граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживания и отпора агрессии.

При этом, общее руководство национальным сопротивлением осуществляет верховный главнокомандующий Вооруженными силами - президент Украины.

Составляющими национального сопротивления является территориальная оборона (ТО), движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Непосредственное руководство ТО осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего силами ТО ВСУ.

Законопроект предусматривает, что в рамках системы ТО можно также создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.

Силы ТО должны действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где ведутся военные (боевые) действия. Однако по решению главнокомандующего ВСУ их можно привлекать к выполнению задач за пределами своей зоны ТО для наращивания сил и средств для стабилизации обстановки в соответствующих зонах.

Введение движения сопротивления будет осуществляться с наступлением особого периода на временно оккупированной территории Украины.

Ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления должна принадлежать Силам специальных операций (ССО) ВСУ, а руководство движением сопротивления будет осуществлять командующий ССО.

Также в первом чтении принят законопроект №5558, которым предлагается численность ВСУ увеличить до 261 тысячи человек.