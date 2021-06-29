Украина На пляжах Киева нашли кишечную палочку: чем это опасно и как не заразиться

2021-06-29 21:20

Столичная Госпродпотребслужба обнаружила превышение индекса кишечной палочки на пяти пляжах города – "Троещина", "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица". По этой причине жителям Киева не рекомендуют купаться в этих водоемах.

Насколько опасна кишечная инфекция и что делать в случае заражения.

Кишечная палочка (лат. Escherichia coli) — бактерия, которая живет в наших кишечниках и имеет множество разновидностей. Большинство из них – безвредны. Однако существуют и такие, которые способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Летом одним из основных источников заражения может стать речная и морская вода, которая при купании неизбежно попадает в рот. Еще одна причина – грязные продукты питания.

Существует несколько видов кишечной палочки. Но всем им присущи общие симптомы:

температура до 39 градусов;

озноб, лихорадка, общий упадок сил;

боли в животе, рвота и сильная диарея.

В большинстве случаев выздоровление наступает через неделю, однако возможны и серьезные осложнения. К примеру, у переболевшего человека может появиться анемия, проблемы свертываемостью крови и работой почек. Этому в большей степени подвержены дети.

Что делать, если заразился?

При появлении характерных симптомов следует изолировать больного и обратиться к врачу. Лечением занимается инфекционист: он должен назначить анализы и подобрать препараты для уничтожения бактерии. Для этого обычно используют кишечные антисептики и антибиотики.

Если инфекция протекает в течение длительного времени, то назначают ферменты, способствующие восстановлению нормального пищеварения и микрофлоры. После выздоровления снова делают анализы и только после этого пациента выписывают из больницы.

Не следует забывать и том, что кишечная палочка передается. Поэтому если в семье кто-то подхватил инфекцию, нужно соблюдать меры предосторожности. А главное – мыть руки: