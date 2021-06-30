Украина Стало известно, какие штрафы платят владельцы евроблях при растаможке

2021-06-30 21:40

Суммы штрафов доходят до 34 тыс. грн. Основной причиной применения санкций становится неправильное оформление документов.

Владельцев транспортных средств на иностранных номерах при их растаможке штрафуют на 34 тыс. грн за ложные документы.

Об этом говорится в материале издани UBR.

Как рассказал руководитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий, людей привлекают аферисты, которые продают свои "услуги" по 100 долл. За сделанные ими "документы" водителям грозят не только штраф, но и задержание с конфискацией автомобиля.

"Самая большая проблема – документы. Бывает, что они неправильные, там есть какие-то незаконные распоряжения, поддельные доверенности, свидетельства о регистрации. Кроме того, машина должна быть снята с учета за рубежом в условиях карантина. Очевидно, что человек сам не поедет, так как есть ограничения . Значит, будет пользоваться услугами посредников", - отметил эксперт.

Владелец ТС може самостоятельно подать таможенную деколарацию через портал "Единое окно". но при неправильном заполнении, ему грозит штраф до 8,5 тыс. грн за предоставление ложных сведений.

Из-за пандемии граждане не могут посетить Польшу или Литву, чтобы самостоятельно заняться документами. Поэтому, они пользуются услугами посредников, которых пока мало. А те, что работают на рынке имеют очереди на месяцы вперёд.

Пока точно неизвестно, сколько авто было растаможено на сегодняшний день, но эксперт считает, что за время полугодового периода льготной растаможки их количество не превысит 30 - 50 тыс. ТС. При этом, в стране 150 тыс. "евроблях", подлежащих легализации.