Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обнародованы новые данные

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.
"У Золотого-4 противник применял ручные противотанковые гранатометы. Вблизи Новоселовки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Новгородского сепаратисты дважды осуществляли обстрел украинских позиций из вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. А у Красногоровка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов", – сообщает штаб ООС.
Уточняется, что в районе Южного враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Водяного украинские позиции были дважды обстреляны из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
У Орехово противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ", - добавили в пресс-центре.