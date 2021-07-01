Украина Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обнародованы новые данные

2021-07-01 11:05

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. 

"У Золотого-4 противник применял ручные противотанковые гранатометы. Вблизи Новоселовки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Новгородского сепаратисты дважды осуществляли обстрел украинских позиций из вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. А у Красногоровка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов", – сообщает штаб ООС.

Уточняется, что в районе Южного враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Водяного украинские позиции были дважды обстреляны из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Орехово противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ", - добавили в пресс-центре.

subscriber subscriber

Еще по теме

На Донбассе снова нарушено перемирие, тяжело ранен украинский солдат

2021-06-29 09:21

Кабмин признал невыплату пенсий жителям неподконтрольного Донбасса на сумму в 900 миллиардов

2021-06-28 17:20

На Донбассе применили запрещенные виды вооружений, ранен украинский солдат

2021-06-28 09:40

Россия допустила участие США по Донбассу

2021-06-26 11:30

Еще новости в разделе "Украина"

ПОЛНЫЙ СПИСОК Как с 1 июля в Украине увеличился прожиточный минимум для трудоспособных

2021-07-01 11:22

Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обнародованы новые данные

2021-07-01 11:05

В аэропорту Борисполь задерживаются вылеты нескольких рейсов в Анталию - точное время

2021-07-01 10:22

С 1 июля начинается бета-тестирование украинских COVID-сертификатов в приложении Дія

2021-07-01 09:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

ПОЛНЫЙ СПИСОК Как с 1 июля в Украине увеличился прожиточный минимум для трудоспособных 2021-07-01 11:22
Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обнародованы новые данные 2021-07-01 11:05
В аэропорту Борисполь задерживаются вылеты нескольких рейсов в Анталию - точное время 2021-07-01 10:22
С 1 июля начинается бета-тестирование украинских COVID-сертификатов в приложении Дія 2021-07-01 09:40