Украина В Украине с 1 июля изменятся тарифы на газ для населения: сколько будем платить

2021-07-01 17:00

 

В Украине с четверга, 1 июля, начнут действовать новые тарифы на газ для населения. Об этом напомнили в Министерстве финансов Украины и обнародовали новые данные.

Так, уже с завтрашнего дня компания "Нафтогаз" будет продавать голубое топливо по 13,13 гривен за кубометр. Однако пользователи в Житомирской, Херсонской и Черновицкой областях будут платить по 13 гривен.

В то же время в Волынской и Донецкой областях стоимость за кубометр составит от 7,9 до 9,9 гривен, но некоторые поставщики подняли ее до 12,7 и 12,9 гривен за кубометр соответственно.

В Киевской области самый высокий тариф будет у компании "ТАС Енергия" - 15,5 гривен, а ПАО "Киевгаз" сравнялось в стоимости с Нафтогазом - 13,13 гривен.

Практически на таком же уровне будет стоить газ для жителей Львовской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой и Черкасской областей.

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В Украине с 1 июля изменятся тарифы на газ для населения: сколько будем платить 2021-07-01 17:00
В Херсонской области в рамках учений Sea Breeze отработали рейдовые действия в тылу противника 2021-07-01 13:43