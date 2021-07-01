Украина Зарплата до 45 тысяч, где украинцам можно увеличить свои финансы летом: "Никаких собеседований..."

2021-07-01 19:00

Среди популярных вакансий этим летом в Украине – сбор урожая, доставка еды или раздача листовок

О том, насколько легко туда устроиться и сколько можно заработать, пишет "Сегодня".

Так, спрос на раздачу листовок такой высокий, что устроиться туда порой удается не с первого раза. К примеру, за раздачу листовок с рекламой одного из ресторанов платят 100 грн в час сразу по факту. Работать нужно 2-3 часа в день, 2-4 раза в неделю. Получается, что за обычный 8-часовой день можно заработать 800 гривен.

Стоит отметить, что бездельничать не выйдет, если листовки выбросить – никто не заплатит. А берут прохожие их часто неохотно.

Проще устроиться курьером – нет никаких собеседований, достаточно установить приложение в телефон и иметь свой транспорт.

"Заработок курьером может доходить и до 40-45 000 гривен и для этого каждую неделю надо выполнять более 100 доставок", – говорит региональный менеджер курьерской службы Игорь Шрамко.

Что сделать к примеру на велосипеде совсем нелегко.

Популярной летней работой является занятость на выращивании и сборе ягод.

Пока голубика созревает – люди активно ухаживают за кустами, полют, и косят сорняки.

Стоит учесть, что на открытом солнце очень жарко работать, также болит спина. За один ряд платят 30 гривен. Бывалые работники говорят, в день можно спокойно прокосить 10 рядов и получить 300 гривен.

За прополку платят по 2 гривны за куст. В день можно заработать около 500 гривен.

Значительно больше заработать можно во время сбора урожая, который стартует уже совсем скоро, примерно во второй половине июля. За каждый килограмм голубики платят 24 гривны. В день нужно собрать не меньше 60 килограммов.Можно заработать до 40 000 гривен, столько получают передовики. В среднем у работников выходит 22-25 тысяч гривен, но придется потрудиться.