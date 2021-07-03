Украина Сколько украинцам придётся заплатить за "лишние" метры недвижимости

2021-07-03 13:30

 

Налог будет оплачиваться за предыдущий год до 1 июля текущего. За задержку платежа придётся уплатить штраф от 10 до 20% его суммы.

С 1 июля владельцы жилья будут выплачивать новый налог на недвижимость, который уже получил название "налог на роскошь".

Выплачивать налог должен собственник, родитель или опекун владельца недвижимости. Под закон подпадают помещения, площадью больше установленной нормы:

квартиры - от 60 кв. м;

жилые дома - более 120 кв. м;

другие типы объектов - свыше 180 кв. м.

Собственники квартир площадью более 300 кв. м и домов свыше 500 кв. м должны дополнительно заплатит в казну 25 тыс. грн.

Размер налога устанавливают местные власти, но он не может превышать 1,5% величины минимальной заработной платы на 1 января 2020 года (4 тыс. 723 грн). Таким образом, размер налога за каждый дополнительный квадратный метр не может быть больше 70,85 грн. К примеру в Киеве уровень выплаты установлен на уровне в 1% от "минималки" - 47,23 грн.

Уведомление должно прийтиплательщику не позднее 1 июля. Выплатить налог необходимо в течение 60 дней с момента получения платёжки.

За задержку выплаты плательщику необходимо будет заплатить 10% (до 30 дней) или 20% штрафа от всей суммы - за просрочку свыше 30 дней.

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