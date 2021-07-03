Украина В Укргидрометцентре прогнозируют похолодание до +15 градусов

2021-07-03 15:00

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня прогнозирует, что через неделю температура воздуха упадет до +15 градусов.

По словам синоптика, в ближайшие дни нестабильный характер погоды удержится, и существенных осадков 2−3 июля не будет лишь на востоке страны.

Затем с 4−5 июля будет преимущественно без осадков в западных областях. А 6−7 числа погоду в большинстве областей определит циклон, который принесет дожди.

«Температура по ночам будет держаться в рамках 15−20 градусов тепла. А днем столбики термометров будут колебаться в пределах плюс 18−23», — уверена Наталья Голеня.

Примерно такой же прогноз дал «Фактам» и народный синоптик Владимир Деркач: по его мнению, первая десятидневка июля окажется не совсем летней: теплых дней будет мало, возможны дожди.

«Середина месяца будет теплой, но не знойной, как это было в конце июня, также возможны небольшие осадки. Не жаркой окажется и третья декада июля», — сказал Владимир Деркач.

В свою очередь, народный синоптик Леонид Горбань полагает, что с 11−12 июля придут дожди и бури. С 18 до 28 июля будет жарко, с 25-го числа ожидаются грозы. Такая погода продержится до конца месяца.