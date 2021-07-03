Украина В Укргидрометцентре прогнозируют похолодание до +15 градусов

2021-07-03 15:00

 

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня прогнозирует, что через неделю температура воздуха упадет до +15 градусов.

По словам синоптика, в ближайшие дни нестабильный характер погоды удержится, и существенных осадков 2−3 июля не будет лишь на востоке страны.

Затем с 4−5 июля будет преимущественно без осадков в западных областях. А 6−7 числа погоду в большинстве областей определит циклон, который принесет дожди.

«Температура по ночам будет держаться в рамках 15−20 градусов тепла. А днем столбики термометров будут колебаться в пределах плюс 18−23», — уверена Наталья Голеня.

Примерно такой же прогноз дал «Фактам» и народный синоптик Владимир Деркач: по его мнению, первая десятидневка июля окажется не совсем летней: теплых дней будет мало, возможны дожди.

«Середина месяца будет теплой, но не знойной, как это было в конце июня, также возможны небольшие осадки. Не жаркой окажется и третья декада июля», — сказал Владимир Деркач.

В свою очередь, народный синоптик Леонид Горбань полагает, что с 11−12 июля придут дожди и бури. С 18 до 28 июля будет жарко, с 25-го числа ожидаются грозы. Такая погода продержится до конца месяца.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Польше установили причину падения с 15-го этажа лифта с украинцами

2021-06-08 09:21

В Украине от коронавируса умерло более 150 человек за сутки: статистика на 29 мая

2021-05-29 10:30

В Украину идет 30-градусная жара с грозами

2021-05-12 21:20

Готовьтесь к дождям и не только: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Украине

2021-04-19 19:20

Еще новости в разделе "Украина"

В Укргидрометцентре прогнозируют похолодание до +15 градусов

2021-07-03 15:00

В Украине подняли прожиточный минимум, размер каких выплат изменится: «Составит 18 540 гривен»

2021-07-03 14:30

Сколько украинцам придётся заплатить за "лишние" метры недвижимости

2021-07-03 13:30

Цены на газ в Украине достигли максимума, каких сумм ждать в платежках: раскрыты рекордные цифры

2021-07-03 12:30
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Укргидрометцентре прогнозируют похолодание до +15 градусов 2021-07-03 15:00
В Украине подняли прожиточный минимум, размер каких выплат изменится: «Составит 18 540 гривен» 2021-07-03 14:30
Сколько украинцам придётся заплатить за "лишние" метры недвижимости 2021-07-03 13:30
Цены на газ в Украине достигли максимума, каких сумм ждать в платежках: раскрыты рекордные цифры 2021-07-03 12:30