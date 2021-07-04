Украина С 1 июля украинцам повысили пенсии до 6000 гривен: кому повезло

2021-07-04 13:00

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о повышении пенсионных выплат определенным категориям украинцев до 6000 грн.

Речь идет о документе №4555, в котором также предусматривается введение пенсии, а также компенсации по утрате кормильца в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Эта выплата будет начисляться получателям независимо от дохода (пенсии, зарплаты и др.).

Также, согласно документу, размер пенсии по инвалидности, наступившей в результате Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже: для лиц 1-й группы инвалидности – 6000 грн., 2-й группы – 4800 грн., 3-й группы – 3700 грн.

Кроме того, предусмотрена выплата детям, которые стали инвалидами в результате аварии на ЧАЭС и это подтверждено справками, - 3700 грн.

Отметим, что закон вступил в силу с 1 июля 2021 года, а с 1 марта 2022 года выплаты будут проиндексированы. Кроме того, индексация будет проводиться ежегодно.