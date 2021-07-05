Украина Украинцам массово пересчитают выплаты, кто получит прибавку уже в июле: озвучены новые суммы

2021-07-05 18:40

С 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум, размер которого влияет на целый ряд денежных выплат. Украинцам напомнили о том, о каких именно выплатах идет речь

Соответствующую информацию опубликовал на своей странице в Фейсбук Пенсионный фонд Украины.

Прожиточный минимум призван отображать сумму стоимости набора продуктов, необходимых для обеспечения полноценного и здорового питания для человека, а также других непродовольственных товаров и услуг, направленных на удовлетворение основных потребностей человека.

На этот показатель всегда было завязано большинство социальных выплат, которые получают представители самых разных социальных групп.

Теперь прожиточный минимум в стране достиг размера в 2294 гривны. В ПФУ сообщили, что после этого увеличились также следующие выплаты:

минимальные пенсионные выплаты людям с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий;

минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС;

минимальная пенсия по возрасту неработающих пенсионеров;

ветеранам войны и членам семей погибших / умерших ветеранов войны;

жертвам нацистских преследований среди лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований;

пенсия за особые заслуги перед Украиной;

минимальная пенсия шахтерам;

государственная социальная помощь на уход лицам с инвалидностью вследствие войны;

минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца;

надбавка донорам.

Украинцам также сообщили, что с этого месяца минимальная пенсия по возрасту выросла до 1854 гривен. Это повышение затронуло более 5 миллионов граждан.

Добавим, что в Украине прожиточный минимум занижен более чем в два раза по сравнению с показателями, продиктованными сегодняшней экономической ситуацией в стране. Об этом ранее сообщала пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на заявление главы ведомства Марины Лазебной. Она подчеркнула, что прожиточный минимум в нашей стране сейчас не выполняет свои основные функции, так как его размер не соответствует реальным нуждам украинцев.

Министр уточнила, что этот показатель может использоваться для борьбы с бедностью в стране, если его размер будет действительно актуальным.