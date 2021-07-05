Коронавирус ​На какие COVID-вакцины могут рассчитывать украинцы: главный санврач раскрыл все детали

2021-07-05 20:40

Украина имеет доступ почти ко всем вакцин, которые есть на мировом рынке.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Скорее всего будет американская вакцина Novavax, сейчас подходят к концу исследования. Ведутся переговоры о поставках Johnson & Johnson и Moderna. Не хочу забегать вперед и говорить, когда и в каком количестве они будут, однако, действительно, переговоры ведутся как по механизму COVAX, так и по закупкам. Надеемся, что эти вакцины также появятся на рынке Украины", - сказал он.

По его словам, из-за большого спроса на вакцины Johnson & Johnson на мировом рынке, она будет скорее всего меньше всего представлена в Украине.

"У нас есть законтрактованный Pfizer, до 20 млн доз, и в ближайшие месяцы мы уже выходим на стабильный график поставок. Это то, что должно прийти на уровень страны. Мы продолжаем выполнять контракт по CoronaVac. Речь идет о почти 5 млн доз этой вакцины, которые мы можем получить до конца года удобными по объему партиями ", - добавил главный санврач.

Что касается AstraZeneca, то некоторые страны предоставляют эту вакцину Украине в качестве гуманитарной помощи, потому что они уже завершили свои циклы вакцинации, говорит Кузин.

"В целом у нас подписаны контракты или законтрактовано более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19. Поэтому рассчитываем, что нам удастся выполнить амбициозный план вакцинации - 10 млн прививок" - констатировал главный государственный санитарный врач.