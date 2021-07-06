Украина Сегодня у жителей Харькова будут проверять документы и досматривать авто

2021-07-06 12:40

В Харькове у людей будут проверять документы и осматривать транспорт, сообщает пресс-центр СБУ в области.

Такая проверка связана с плановыми антитеррористическими учениями, которые планируют провести максимально приближенно к реальным.

"6 июля координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области будет проводить плановые антитеррористические учения. Тренировки будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Служба безопасности Украины просит жителей и гостей г. Харькова и Харьковской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - говорится в сообщении.

Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможна проверка документов граждан и досмотр автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.