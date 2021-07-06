Украина Грозы, град и шквалы: какие регионы Украины завтра накроет непогода

2021-07-06 18:40

 

В среду, 7 июля, ожидается ухудшение погоды в Украине. Спасатели рассказали, где ждать гроз, града и шквалов.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Завтра в южных и восточных областях ожидаются грозы.

Днем в отдельных районах возможны град и шквалы 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Как сообщили в Укргидрометцентре, завтра на большинство областей Украины уже распространит свое влияние антициклон Cornelieke, вызывая сухую малооблачную погоду и усиление жары.

Однако на юге и востоке страны, погоду еще будет определять поле низкого атмосферного давления (циклон), поэтому кратковременные грозовые дожди еще будут наблюдаться в вышеупомянутых регионах.

С четверга осадки будут прекращаться и уже в конце недели сухая жаркая погода ожидается по всей территории Украины.

По прогнозам синоптиков, завтра в Украине температура ночью ожидается +15 +20 градусов, днем +26 +31 градус.

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