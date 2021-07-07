Украина Впервые за долгое время сутки на Донбассе прошли без нарушений режима тишины

2021-07-07 10:03

За минувшие сутки на Донбассе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. 

"Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет", - сообщает пресс-центр штаба ООС 7 июля.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, днем ранее на Донбассе один украинский военный погиб, еще трое получили ранения. Бойцы ВСУ на обстрелы со стороны сепаратистов открывали ответный огонь.

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Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках Востока и Юга Украины 2021-07-07 10:22