Украина Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках Востока и Юга Украины

2021-07-07 10:22

В Украине дожди накроют восточные и южные регионы - там может повыситься уровень воды в реках. Об этом сообщает ГСЧС в среду, 7 июля.

Сегодня в южных и восточных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

При этом сегодня и завтра ожидается повышение уровней воды на реках Луганской, Донецкой и Запорожской областей на 0,3-0,5 м, вследствие водохозяйственной деятельности до 0,7 м за сутки, возможен выход воды на поймы рек Деркул, Мокрая Волноваха, Кальчик, Малый Кальчик (желтый уровень опасности).

"По состоянию на 7 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 9 населенных пунктов в 3 областях (Киевская - 7, Донецк - 1 и Кировоградская - 1)", - добавили спасатели.

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Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках Востока и Юга Украины 2021-07-07 10:22