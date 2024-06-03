ВОЙНА В Украине Кабмин хочет лишить ГСЧС брони от мобилизации – нардеп

2024-06-03 22:15

Спасатели могут подлежать мобилизации.

Кабинет министров Украины может избавить ГСЧС от мобилизации.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Эти люди спасают жизнь после обстрелов, тушат пожары. Сколько жизней они уже спасли?! Их мобилизация — это бессмыслица. Кто будет делать их работу? Кто приедет на вызов после очередной атаки РФ по жилому дому? Кто будет тушить пожары?" – написал нардеп.

Пока в Кабмине информацию не комментировали, однако на официальном сайте правительства появилась петиция с требованием предоставлением бронирования от мобилизации всему личному составу ГСЧС, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты.

Кто имеет отсрочку от мобилизации

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", получить отсрочку от мобилизации можно в следующих случаях: