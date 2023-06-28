ВОЙНА В Украине Уровень воды в Днепре в Херсонской области вернулся в природное русло

2023-06-28 15:38

В Херсонской области уровень воды в Днепре вошел в природное русло после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Сейчас колебания уровня соответствуют естественным колебаниям этого времени года, сообщает ГСЧС.

Подтопленными остаются два населенных пункта (два дома) на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории Херсонщины.

Продолжаются работы по откачке воды. За прошедшие сутки откачано 72 тыс. тонн воды из 56 подвалов. С начала работ откачано более 373 тыс. 008 тонн воды из 923 домов и подвалов.

Подвезено 59 тонн воды, из них питьевой 23 тонны и 36 тонн технической воды. С начала работ – 857 тонн воды, из них питьевой – 575 тонн и 282 тонны технической воды. С начала работ подвезено почти 81 тонна продуктов питания и вещей первой необходимости.