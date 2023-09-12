ВОЙНА В Украине Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС снова снизился

2023-09-12 11:33

Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС по состоянию на данное время составляет 15,97 метра по сравнению с 16,01 метра по состоянию на 8 сентября. Об этом сообщает НАЭК Энергоатом.

Также отмечается, что уровень воды в "горячем" канале Запорожской ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, составляет 16,95 м. Уровень воды в этом канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от разрушенного россиянами Каховского водохранилища. В "холодном" канале Запорожской ТЭС уровень воды составляет 10,67 м.

В Энергоатоме отметили, что ситуация остается стабильной и контролируемой. Напомним, в июле уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС составил 16,57 м.

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