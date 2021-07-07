Украина Стало известно, почему одновременно перестали работать сайты ОП, НАБУ, СБУ и ГБР

2021-07-07 12:40

В Украине вчера вечером внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов. Сначала проблемы возникли у сайта Офиса президента, а позже перестали работать сайты СБУ, НАБУ и других структур.

В Госспецсвязи в комментарии РБК-Украина заявили о масштабном сбое. Отмечается, что сайты украинских государственных структур возобновили свою работу после масштабного сбоя. Они временно не работали из-за проблем со стороны интернет-провайдеров.

"Наблюдался технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих работу органов государственной власти Украины. Поэтому временно недоступной была часть веб-ресурсов, в том числе сайт президента Украины. Технические специалисты Госспецсвязи и сервис-провайдеров оперативно решили проблему", - заявили в службе.

Сбой на время сделал недоступными сайты:

  • Офиса президента
  • Службы безопасности Украины
  • Национального антикоррупционного бюро
  • Службы внешней разведки
  • Госслужбы спецсвязи и защиты
  • Государственного бюро расследований
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