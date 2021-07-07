Украина Пилот Мрии опубликовал видео взлета гиганта

2021-07-07 16:40

Ан-225 отправился в очередной коммерческий полет. Впечатляющее видео взлета выложил командир экипажа.

На сервисе Youtube появилось впечатляющее видео взлета гиганта Ан-225 Мрия. Его опубликовал командир экипажа Мрии Дмитрий Антонов.

"Наш самый большой транспортный самолет отправился в очередной полет. На Ан-225 Мрия мы летим в Лейпциг. Вас ждет небольшой рассказ об особенностях двигателей Д-18. А еще очень красивый взлет и замечательные видео из полета", - говорится в пояснении к видео.

Еще одно видео взлета на своей странице в Facebook выложил Виктор Царев: