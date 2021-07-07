Украина Кабмин утвердил порядок предоставления декретного отпуска для украинских отцов

2021-07-07 21:00

 

Кабинет министров на заседании в среду, 7 июля, утвердил порядок предоставления декретного отпуска в Украине. Согласно документу, отпуск по уходу за малышом может взять мать, отец, а также совершеннолетний родственник одинокой матери.

Согласно документу, в Украине вводится новый вид отпуска - оплачиваемый работодателем 14-дневный отпуск (без учета праздничных и нерабочих дней) при рождении ребенка. Работник должен использовать декрет не позднее 104-го дня со дня рождения малыша. Также в документе сказано, что такой отпуск не подлежит денежной компенсации.

Право на отпуск имеет:

  • мужчина, чья жена родила;
  • отец ребенка, если он не состоит в браке с матерью ребенка, но проживает совместно;
  • бабушка, дедушка или другой родственник, который фактически ухаживает за ребенком.

В документе также сказано, что бабушка или дедушка (другой совершеннолетний родственник) ребенка, отец/мать которого являются одинокими, при подаче заявления на отпуск должны предъявить свидетельство о рождении ребенка, а также заявление одинокого отца/матери.

В случае рождения двух и более детей одновременно продолжительность отпуска не увеличивается.

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Кабмин утвердил порядок предоставления декретного отпуска для украинских отцов 2021-07-07 21:00
Стало известно, когда украинцы будут получать третью платежку за газ 2021-07-07 20:40
ПФУ показал, на сколько повысили пенсии судьям, военным и остальным украинцам 2021-07-07 20:20