Украина Когда ждать магнитные бури и как уберечься от их влияния

2021-07-07 19:20

 

В среду, 7 июля, ожидается благоприятная геомагнитная обстановка, по данным службы Gismeteo.

Ученые прогнозируют небольшие магнитные впсплески на 9 и 10 июля, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Могут наблюдаться обмороки, бессонница и головокружение.

Дни 12 и 13 июля могут тяжело переноситься людьми со слабыми сосудами. У таких людей может возникнуть тахикардия, головокружение, обмороки и проблемы со сном.

На кого могут влиять магнитные бури? В первую очередь они сказываются на самочувствии пожилых людей, гипертоников, людей с сердечными заболеваниями, а также другими хроническими болезнями.

Для остальных людей, которые не упомянуты выше, магнитные бури также могут стать причиной плохого самочувствия и плохого сна.

Для того, чтобы смягчить влияние магнитных бурь на здоровье советуют проводить меньше времени на солнце. Также следуеть принимать констрастный душ, меняя температуру воды каждые 10-15 секунд. Кроме того, утренняя зарядка поможет улучшить кровобрщение и задаст настроение на целый день.

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