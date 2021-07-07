Украина Стало известно, когда украинцы будут получать третью платежку за газ

2021-07-07 20:40

 

Украинцы после вступления в силу 1 мая закона об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг будут получать третью платежку за газ.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Слово и дело.

Третья платежка за газ будет приходить жителям многоквартирных домов. Дополнительный платеж возник в результате разделения стоимости транспортировки газа и стоимости обслуживания сетей. В квитанции будет содержаться такая информация: тариф, сумма к выплате за месяц, другие сведения о техническом обслуживании внутридомовых сетей.

Дополнительная платежка за газ будет приходить не постоянно, а только при необходимости, например, в случае возникновения аварии или поломки, которую нужно устранить. «Раньше было как – когда человек оплачивал непосредственно газоснабжение, то в стоимость 1 кубометра газа фактически закладывалась стоимость обслуживания сетей. В цене были две составляющие – стоимость самого газа и стоимость его доставки потребителю, в том числе обслуживание сетей. После того как были разделены платежки – отдельно за доставку газа, отдельно за сам газ – выяснилось, что в городах в многоквартирных домах в эту стоимость доставки и распределения газа не была включена стоимость обслуживания сетей внутри самого дома», – рассказал эксперт.

Закон предусматривает, что техническое обслуживание сетей будет осуществляться на основании отдельного договора. Совладельцы домов должны будут заключать договор с операторами газораспределительных сетей, которые могут проводить техобслуживание.

Техническое обслуживание внутридомовых сетей не включает в себя текущий и капитальный ремонт систем.

 

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Стало известно, когда украинцы будут получать третью платежку за газ 2021-07-07 20:40
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