Украина ​В три раза больше средней пенсии: какие пенсионеры могут рассчитывать на выплату в 10 тысяч

2021-07-08 17:00

Пенсия в размере 10 тысяч гривень может быть начислена тем, у кого есть 35 лет стажа и в годы работы зарплата была более чем в 2,5 раза выше средней.

Об этом говорится в законе "Об общеобязательном пенсионном страховании".

Согласно формуле расчета размера пенсии, которая указана в документе, размер пенсии зависит от зарплаты и стажа.

Заработная плата (доход) для исчисления пенсии определяется по формуле:

Зп = Вс х (Ск : К), где:

Зп - заработная плата (доход) застрахованного лица для исчисления пенсии, в гривнах;

Вс - средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.

Ск - сумма коэффициентов заработной платы (дохода) за каждый месяц (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзn)

К - страховой стаж за месяцы, учтено для определения коэффициента заработной платы (дохода) застрахованного лица.

Коэффициент зарплаты за каждый месяц страхового стажа определяется по формуле:

Кз = Зв : Вс, где:

Кз - коэффициент заработной платы (дохода) застрахованного лица;

Зв - сумма заработной платы (дохода) застрахованного лица, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с настоящим Законом учитывается для исчисления пенсии за месяц, за который рассчитывается коэффициент заработной платы (дохода);

Вс - средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы.

Сумма зарплаты за месяц, за который рассчитывается коэффициент, определяется по формуле:

Н = С + Зд, где:

Н - сумма заработной платы (дохода) застрахованного лица, в соответствии с этим Законом учитывается для исчисления пенсии за месяц, за который рассчитывается коэффициент заработной платы (дохода);

С - сумма заработной платы (дохода) застрахованного лица, с которой фактически уплачены страховые взносы. Если сумма страховых взносов уплачена исходя из размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), для исчисления пенсии учитывается размер минимальной заработной платы;

Зд - сумма заработной платы за месяц, за который определяется коэффициент заработной платы (дохода).

Формула расчета пенсии:

Среднюю зарплату по стране за три прошедших года умножают на 1%, на стаж в годах и на соотношение зарплаты конкретного человека к средней.