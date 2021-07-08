Украина Когда украинцы получат субсидии: названы сроки

2021-07-08 17:20

Министерство социальной политики перечислило 1,1 млн гривен в регионы для выплаты субсидий. Ожидается, что до конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минсоцполитики.

Субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь.

"К банковским учреждениям направляются средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа", - говорится в сообщении.

Ожидается, что до конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" для проведения выплат.

Получателям субсидий, которые получают средства через почту, выплата будет произведена до конца текущего месяца.