Украина Украинцы получат по 2000 гривен к пенсиям: кто может рассчитывать на доплаты

2021-07-10 11:00

 

Украинцев ждет существенная прибавка к пенсиям

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

По словам чиновника, решение о повышении выплат будет приниматься уже на следующем заседании Кабинета Министров.

Изменения затронут военнослужащих, которые находятся на пенсии, и участников боевых действий.

"Предполагается с 1 июля установить ежемесячную доплату в сумме 2000 гривен для почти 400 тысяч военнослужащих-пенсионеров, установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3854 гривны", - говорится в сообщении.

Также доплаты в почти 700 гривен могут получить более 40 тысяч украинцев, которые утратили трудоспособность в результате боевых действий.

Стоит отметить, что с первого июля в Украине повысились пенсии и надбавки за сверхнормативный стаж.

В частности, будут получать больше стали женщины со страховым стажем свыше 30 лет, и мужчины - свыше 35 лет.

Напомним, согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» с 1 апреля этого года повысился пенсионный возраст для женщин с 59 лет и 6 месяцев до 60 лет.

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