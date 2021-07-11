Украина Украинцам придется платить налог "на жилье", суммы достигают 25 тысяч: озвучены сроки и условия

2021-07-11 12:00

 

Украинцам придется платить налог на квартиры и дома

Сума к оплате может достигать 25 тысяч гривен.

Так, владельцы домов, площадь которых составляет до 150 метров квадратных платить не нужно, а за 151 и следующие "квадраты" придется заплатить по 70,8 гривен.

Для квартир этот показатель меньше - если у вас жилплощадь 60 и меньше квадратных метров, то в платежках вы не увидите новой графы.

Также отмечается, что в том случае, если вы живете в жилье, площадь которого превышает установленную нормы, но при этом недвижимость разделена в собственности между всеми членами семьи, то для каждого будет действовать своя норма.

Налог поступает в местные бюджеты, а заплатить за свою недвижимость можно в течение 60 дней.

Чтобы узнать более подробную информацию о "налоге на жилье" вам необходимо обращаться в отделения налоговой по месту прописки.

Стоит напомнить, что Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей.

Нововведения вступили в силу с 6 июля.

Для списания средств нужно будет решение суда, а сама процедура будет автоматической.

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