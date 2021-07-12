Украина К ликвидации последствий бури на Закарпатье привлекли Нацгвардию

2021-07-12 08:39

К ликвидации последствий подтоплений на Закарпатье привлекли Нацгвардию. На Раховщине создано пять групп для ликвидирования последствий разрушений и повреждений домохозяйств в зоне стихийного бедствия.

Как сообщил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, подразделения Нацгвардии будут работать вместе с представителями Главного управления ГСЧС в Закарпатской области, органов местного самоуправления и других соответствующих спецслужб, которые локализуют и ликвидируют последствия непогоды.

"Сейчас частично восстановлено электроснабжение в с. Стебный Ясинянской территориальной громады. Отремонтировано два трансформатора. Проходит агрегатный ремонт третьего трансформатора, запчасти к которому транспортируются из Ужгорода. Расчищена от завалов областная дорога. Движение транспорта для подвоза материальных средств, воды, продуктов питания и инжекторной техники частично восстановлено", - сообщил Полосков.

По его словам, на месте работают специалисты ГП Служба местных автомобильных дорог в Закарпатской области для проведения экспертизы и определения уровня повреждений дорог и необходимых объемов восстановления. Также для расчистки завалов привлечены силы и средства Главного управления ГСЧС в Закарпатской области, Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, областного лесного хозяйства, "Закарпатьеоблэнерго", местные жители и другие.