Украина Сепаратисты Донбасса обстреляли из противотанковых гранатометов Нью-Йорк

2021-07-12 10:22

Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе. Они ударили в сторону позиций Вооруженных сил из гранатометов, а также устроили провокацию с запуском двух БПЛА.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет, сообщил штаб ООС на странице Facebook. В то же время известно, что в рядах оккупантов было два "200".

За сутки российские наемники дважды открывали огонь  возле Песков – с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также нарушения зафиксированы неподалеку Новоселовки, вблизи поселка Нью-Йорк (ранее Новгородское), у Широкино – из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов

Кроме этого, в районе проведения ООС украинские военные зафиксировали пролет с пересечением линии разграничения двух враждебных беспилотников.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА Посольство США отреагировало на появление Нью-Йорка в Донецкой области

2021-07-05 10:43

Вооруженные формирования России обстреляли ВСУ и получили ответный огонь

2021-06-20 12:30

Назвали имя военной, которая погибла в зоне ООС

2021-06-10 19:00

фото Эмили Ратаковски гуляла по Нью-Йорку в откровенном топе, красной кепке и кедах

2021-06-04 22:12

Еще новости в разделе "Украина"

С сегодняшнего дня в Киеве прекратил работу фуникулер. Его запустят не ранее 20 августа

2021-07-12 11:04

Сепаратисты Донбасса обстреляли из противотанковых гранатометов Нью-Йорк

2021-07-12 10:22

К ликвидации последствий бури на Закарпатье привлекли Нацгвардию

2021-07-12 08:39

Что будет с курсом доллара: прогноз на следующую неделю

2021-07-11 14:30
Все статьи раздела "Украина"

Украина

С сегодняшнего дня в Киеве прекратил работу фуникулер. Его запустят не ранее 20 августа 2021-07-12 11:04
Сепаратисты Донбасса обстреляли из противотанковых гранатометов Нью-Йорк 2021-07-12 10:22
К ликвидации последствий бури на Закарпатье привлекли Нацгвардию 2021-07-12 08:39
Что будет с курсом доллара: прогноз на следующую неделю 2021-07-11 14:30