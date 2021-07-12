Украина Сепаратисты Донбасса обстреляли из противотанковых гранатометов Нью-Йорк

2021-07-12 10:22

Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе. Они ударили в сторону позиций Вооруженных сил из гранатометов, а также устроили провокацию с запуском двух БПЛА.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет, сообщил штаб ООС на странице Facebook. В то же время известно, что в рядах оккупантов было два "200".

За сутки российские наемники дважды открывали огонь возле Песков – с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также нарушения зафиксированы неподалеку Новоселовки, вблизи поселка Нью-Йорк (ранее Новгородское), у Широкино – из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов

Кроме этого, в районе проведения ООС украинские военные зафиксировали пролет с пересечением линии разграничения двух враждебных беспилотников.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.