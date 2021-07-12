Украина Украинцам повысили пенсии, но повезет не всем: названы суммы и кого коснется рост выплат

2021-07-12 18:20

До конца текущего года поднимать пенсионные выплаты будут еще несколько раз

Увеличится минимальная пенсия для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил требования по стажу. На увеличение выплат повлиял рост минимальной зарплаты.

Об этом говорится в опубликованной Кабмином бюджетной резолюции.

В 2022 году предусмотрели размер минимальной зарплаты в размере 6900 грн. По закону украинцы после 65 лет и при условии наличия полного стажа имеют право на пенсию, размер которой не может быть меньше 40%. Так, гарантированная выплата с 2021-го до 2022-го вырастет с 2400 до 2760 грн.

При этом в Украине увеличат и надбавки за стаж. Норма стажа для мужчин в Украине составляет 35 лет, а для женщин – 30 лет. При этом до 1 июля прибавка составляла всего 177 грн, а сейчас смогут получать дополнительно 185 грн в месяц.

Стоит отметить, что согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с 1 апреля этого года повысился пенсионный возраст для женщин с 59 лет и 6 месяцев до 60 лет.