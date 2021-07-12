Украина Осторожно, магнитная буря! Чем опасна и как на нас влияет

2021-07-12 22:00

 

В период магнитных бурь люди могут на физическом уровне чувствовать себя не очень хорошо. А из-за проблем со здоровьем появляются психоэмоциональные проблемы

В июле магнитные бури, которые чередуются с другими астрологическими процессами, типа ретроградности планет, очень сильно влияют на здоровье и психоэмоциональное состояние людей. А как раз сегодня,

. Как магнитные бури влияют на людей и чего ждать в этот период – далее в материале.

Магнитная буря влияет на здоровье и эмоции людей

В период магнитных бурь люди могут на физическом уровне чувствовать себя не очень хорошо. Пожалуй, самыми распространенными жалобами являются перепады давления. Отсюда могут возникать головные боли, боль в суставах и спине, головокружение и боли в сердце, проблемы со сном.

А из-за проблем со здоровьем или даже небольших недомоганий появляются психоэмоциональные проблемы, такие как раздражительность, апатия, упадок сил, невнимательность и забывчивость.

Во время магнитных бурь родители часто жалуются на неконтролированное поведение детей – гиперактивность, шкодливость, раздражительность. Что тоже поясняется влиянием магнитных бурь и тем, что дети являются более метеозависимыми, чем взрослые.

Интересно, что даже животные становятся более агрессивными в период магнитных бурь.

Магнитная буря 12 июля: как она повлияет на людей

Сегодня возможна апатия, упадок сил и концентрации, а также раздражительность. Астрологи прогнозируют, что пик активности придется на завтра, 13 июля, и может достигать уровня G1. Со среды шторм постепенно пойдет на спад и уже к выходным магнитосфера Земли войдет в норму. По прогнозам, этот геомагнитный шторм продлится до пятницы, 16 июля.

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