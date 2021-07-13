Украина Почти половина украинцев в Польше работают по безвизу

2021-07-13 21:20

Еще треть украинских заробитчан работают в Польше от трех до шести месяцев. При этом большинство из них планируют снова приехать в Польшу на работу.

Около 47% украинских заробитчан непрерывно работают в Польше максимум три месяца - максимальный срок пребывания в ЕС за полгода без обязательной визы. Об этом со ссылкой на исследование Барометр польского рынка труда сообщает Польское радио во вторник, 13 июля.

При этом 30% трудовых мигрантов приезжает в Польшу на срок от 3 до 6 месяцев, 14% работают от 6 до 12 месяцев, 4% - больше года.

Большинство опрошенных украинцев за последние пять лет посещали Польшу больше одного раза (71%), а 65% планируют приехать работать в эту страну снова.

"Возможность легальной работы только на полгода означает, что многим компаниям не выгодно инвестировать в подготовку персонала с Востока на высшие должности", - заявил глава компании по трудоустройству Personnel Service Кшиштоф Инґльот.

В то же время количество вакансий для квалифицированных мигрантов постоянно растет. В 2019 году специализированные должности занимали 4% работающих украинцев, а в 2021 году - более 12%.

Половина участников опроса имеют высшее образование, но 71% из них занимают низшие должности в Польше, каждый пятый работает в сфере услуг, 5% выполняет умственный труд и менее чем 1% принадлежит к управленческому персоналу.

Напомним, что ранее объем переводов в Украину вырос на четверть. В апреле резко увеличились денежные переводы в Украину из-за границы, при том, что до этого они сокращались.

Также сообщалось, что в Европе увеличится спрос на украинских заробитчан. Украина ощутит жесткую конкуренцию за специалистов, которых будут переманивать европейские страны.