Украина В Украине удвоилось число граждан, которые ушли на больничный - от чего зависит срок выплат

2021-07-14 13:43

В июне Фонд социального страхования Украины принял на финансирование листов нетрудоспособности на сумму более 1 млрд грн. Это почти вдвое больше, чем в таком же месяце 2020 года (0,57 млрд грн).

Такие данные опубликовала пресс-служба ФССУ.

Денежные выплаты по заявлениям работодателей начислили для 155 тыс. человек. В прошлом году за пособиями обратились только 83 тыс. застрахованных украинцев.

"Застрахованные лица находились на больничном в связи с болезнью (в том числе на Covid-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком", – уточняет фонд.

Срок выплат по временной потере трудоспособности напрямую зависит от даты подачи заявления-расчета работодателем.

Напомним, с декабря 2020 года начала формироваться задолженность по больничным перед украинцами. В Фонде соцстраха завили, что доходов не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат.