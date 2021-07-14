Украина Мощные магнитные бури продлятся еще три дня - NASA предупреждает о серьезной опасности

2021-07-14 14:00

Календарь магнитных бурь на июль 2021 прогнозировал, что вчерашняя магнитная буря станет самым серьезным испытанием месяца, однако теперь стало ясно, что это явление будет гораздо более серьезным.

Магнитная буря 14 июля 2021, по данным NASA, также оценивается в четыре балла, а вот планетарный индекс опустится до 12. В то же время ФИАН и вовсе прогнозирует, что магнитные возмущения в эти сутки не превысят трех баллов, а пик удара придется на предрассветные часы.

В это время еще возможны апатия и усталость, поэтому из физических активностей лучше выбрать прогулки, йогу и плавание. Рацион питания в дни магнитных бурь должен содержать минимум мясной пищи – предпочтение лучше отдавать рыбе, сочным овощам и фруктам, в целом пить больше жидкости.

Магнитная буря 15 июля 2021 будет еще слабее, чем в среду: по силе удара не сильнее трех баллов, а планетарный индекс еще на пару пунктов приблизится к норме (он достигнет отметки 10).

Магнитная буря 16 июля 2021 завершит эту канонаду ударов. Геомагнитное поле еще будет возмущенным, поэтому в дневные часы лучше избегать пребывания на солнце. Также стоит придерживаться правильного питьевого режима и соблюдать здоровый режим сна.