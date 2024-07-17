ВОЙНА В Украине Что делать, если учетные данные до 16 июля не обновлены: депутат дал разъяснение

2024-07-17 16:05



Военнообязанным, которые не обновили учетные данные, грозит штраф, а в случае если сумма штрафа будет превышать 160 000, имущество военнообязанного могут арестовать.

Военнообязанные, которые не обновили учетные данные вовремя, смогут это сделать и после 16 июля без возможных штрафов. Однако для этого нужна уважительная причина. Об этом в эфире "Суспільне Студія" сообщил народный депутат Михаил Цимбалюк.

"Причин, почему вовремя не обновил данные, не много. Прежде всего, это по состоянию здоровья. Другие случаи, это отдельные ситуации, которые сотрудники ТЦК и СП будут взвешенно рассматривать. Хотя согласно юридическим нормам все те, кто до 16 июля данные не обновил, должны нести административную ответственность", - акцентировал депутат.

По его словам, если военнообязанный не обновил свои данные и игнорирует повестки, то ТЦК и СП накладывает штраф и направляет протокол в суд. После этого полиция должна выяснить местонахождение нарушителя и даже может объявить его в розыск.

В случае повторной неявки в ТЦК и СП и, если сумма штрафа будет превышать 160 000, имущество военнообязанного могут арестовать. Это касается и тех, кто находится за границей и не обновил данные.

"Это очень сложная процедура. Такой судебной практики не существует. Поэтому кабмин вынужден будет реагировать по ходу и вносить изменения в подзаконные акты, чтобы систематизировать это", - рассказал Михаил Цимбалюк.

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До 16 июля военнообязанные украинцы должны были обновить свои учетные данные.

Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что уже 17 июля ТЦК начнут выписывать штрафы военнообязанным, которые не обновили свои учетные данные. Также будут присылаться повестки "Укрпочтой". Причем для того, чтобы она считалась полученной, не нужно ставить подпись.

В то же время нардеп Александр Федиенко утверждает, что штрафы за необновление данных начнут появляться только в сентябре.