Украина Можно ли снять деньги в банкомате без карточки: в Приватбанке дали ответ

2021-07-15 19:00

 

Сотрудники ПриватБанка рассказали украинцам о возможностях банкоматов финансового учреждения.

Соответствующая информация опубликована в Instagram-аккаунте ПриватБанка.

Снять наличные в банкомате можно не только с помощью карты, но и воспользовавшись приложением Приват24, установленным на смартфоне. Для этого нужно лишь отсканировать QR-код.

В Украине существует более тысячи банкоматов, которые одновременно пополняют карточку, принимают платежи и снимают средства. Услугами таких аппаратов также можно воспользоваться без карты через системы Apple Pay и Google Pay.

В банкомате можно получить денежный перевод, в том числе из-за рубежа. Для этого в меню существует опция “Центр денежных переводов”.

Также сотрудники финучреждения сообщили, что в банкоматах нельзя снять доллары и евро и купить абонемент на парковку.

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