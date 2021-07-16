Украина Сепаратисты восемь раз обстреляли позиции ВСУ, ранены пятеро украинских солдат

2021-07-16 09:41

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса восемь раз обстреливали украинские позиции. В результате ранения получили пятеро бойцов ВСУ. С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. 

"За прошедшие сутки, 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое - боевые травмы. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние одного защитника - тяжелое, других – удовлетворительное", - сообщили в штабе ООС.

Неподалеку Причепиловки наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новоалександровки враг применял противотанковые ракетные комплексы.

В районе Нью-Йорка дважды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров. У Широкино обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра. 

Около Песчаного боевики открывали огонь из стрелкового оружия. В районе Марьинки противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

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