Украина Олигархам спишут 100 млрд долгов за газ, а рядовым украинцам готовят третью платежку

2021-07-16 13:02

В Украине решили списать миллиардные долги крупного бизнеса за газ. Из бюджета могут потратить около 100 млрд грн, львиная доля этих денег покроет недоплату компаний Дмитрия Фирташа. Но в то время, как одним украинцам долги списывают, другим уже приготовили третью платежку за голубое топливо.

Задолженность на рынке газа достигла рекордных 100 млрд грн. На это есть несколько причин. Например, ручное регулирование тарифов: с одной стороны власть повышала стоимость голубого топлива, а с другой – не позволяла поднимать стоимость отопления и горячей воды (а она на 70-80% зависит от стоимости газа).

Еще одна причина – в Украине до сих пор нет 100% учета голубого топлива, а последние несколько лет облгазы саботировали пересмотр норм потребления и задним числом начисляли долги якобы исходя из "температурных коэффициентов".

В результате "слуги" одним щедрым решением решили закрыть долги всех: и населения за "температурные коэффициент", и облгазов, и газсбытов, и поставщиков тепла. Но щедрость эта условная: деньги выделят из бюджета, а, значит, заплатит за долги каждый украинец.

И пока одним долги за газ списывают, простым украинцам готовят третью платежку (помимо оплаты по счетчику и платы за транспортировку). Теперь за обслуживание газовых сетей внутри дома тоже придется платить.

"Исходя из действующих изменений в закон, на сегодня по умолчанию обслуживание внутридомовых газовых сетей возложено на субъект распределения газа, того, кто обслуживает внешнедомовые инженерные сети. Но за это он будет по умолчанию выставлять счет собственникам дома", – пояснил руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Андрей Никончук.

Пока такие платежки не приходят, но чем сильнее изнашиваются трубы, тем больше шансов, что рано или поздно их придется ремонтировать. И за любую поломку может прийти отдельная квитанция.