Украина Минимальная зарплата станет выше: когда украинцы увеличат свои финансы, "до 7700 гривен..."

2021-07-17 12:30

 

В Министерстве финансов Украины сообщили о повышении минималки для украинцев

Министерство финансов Украины работает над тем, чтобы поднять уровень минимальной зарплаты в стране. Планируется, что уже в 2022 году украинцы начнут получать больше.

Повышение минимальной зарплаты анонсировал министр финансов Сергей Марченко в эфире 24 канала.

"Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. Хочу подчеркнуть, что оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 миллиардов гривен", — заявил Сергей Марченко.

Он пояснил, что именно эти деньги планируется направить на повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Кроме того, ведомство работает над тем, чтобы постепенно увеличивать размер пенсионных выплат.

Стоит отметить, что сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн. С 1 июля в Украине повысился прожиточный минимум. От его размера зависят все соцвыплаты. Соответственно, выросло пособие по безработице.

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