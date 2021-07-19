Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что нужно делать украинцам в случае, есои неправильно рассчитали пенсию.
Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что нужно делать украинцам в случае, есои неправильно рассчитали пенсию.
Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Сегодня.
Министр отметила, что в этом случае необходимо обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) на горячую линию – 0 800 503 753. Кроме того, все, кто еще не вышел на пенсию, могут следить за информацией о своем трудовом стаже онлайн и контролировать ситуацию с будущими выплатами. На портале электронных услуг или в приложении ПФУ можно воспользоваться пенсионным калькулятором.
Есть официальный портал Пенсионного фонда. Там человек может создать себе кабинет и сразу увидеть весь приобретенный стаж, [узнать], какая его ожидает пенсия. Тогда человек может задуматься, посмотреть, какой стаж учтен, не пропущено ли что-то, не забыл ли работодатель передать данные", – сказала Лазебная.
Зарегистрироваться на портале ПФУ можно в отделении фонда офлайн или онлайн. Регистрация онлайн происходит с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) или BankID и MobileID.
Для авторизации с ЭЦП нужно выполнить следующие шаги:
В форме "Вход" выбрать "По КЭП" или "По токену", ознакомиться со списком АЦСК, КЭП которых поддерживает веб-портал ПФУ.
Если у вас еще КЭП одного из требуемых видов, необходимо обратиться в АЦСК и получить КЭП.
После получения КЭП выберите пункт главного меню "Вход" и выполните первый вход на портал "По КЭП".
Для авторизации с BankID и MobileID нужно выполнить такие шаги:
Выбрать на веб-портале авторизацию средствами Интегрированной системы электронной идентификации (ID.GOV.UA).
Выбрать авторизацию по BankID и MobileID на сайте интегрированной системы электронной идентификации и выполнить ее инструкции.