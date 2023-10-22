Жизнь Пенсионерам в Украине могут урезать пенсию до 50%: с чем это связано

2023-10-22 15:30

Украинцев предупредили, что некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат.

Об этом сообщает "Банковский клуб".

Так, урезать выплаты от пенсии размером от 20% до 50% Пенсионный фонд может в случае некоторых нарушений со стороны пенсионера. При этом происходить это будет вполне законно.

В частности, урезать выплаты украинцам могут по следующим причинам:

исполнение судебных решений, решений и приговоров суда, касающихся имущественных взысканий;

исполнительные надписи, изданные нотариусами;

другие решения и постановления, подлежащие исполнению аналогично судебным решениям.

К примеру, если пенсионер не платит кредиты, алименты или штрафы, то Пенсионный фонд может забрать часть выплаты для погашения задолженности. Также половину пенсии могут забирать для уплаты алиментов, а также ущерба вследствие хищения имущества предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, урезать пенсию до 20% могут для выплаты других видов взысканий.