Жизнь Некоторым украинцам платят пенсию в размере 240 тысяч гривен: названа особая категория

2024-07-02 20:48

Судьи на пенсии получают в среднем больше 100 тыс. грн на месяц. При этом у некоторых служителей Фемиды пенсия достигает размера в 240 тыс. грн.

Судьи Верховного суда: пенсии более 200 тыс. грн в месяц. В начале прошлого года Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Людмилы Стратиенко.

Новость об ее увольнении размещена на сайте Верховного суда в феврале 2023-го. При этом в своей декларации за 2023 год она указала:

2 млн 675 тыс. 423 грн зарплаты – в среднем 222 тыс. 951 грн в месяц

2 млн. 599 тыс. 606 грн . пенсии – в среднем это 216 тыс. 633 грн. в месяц

А бывший глава Верховного суда Ярослав Романюк за прошлый год задекларировал пенсию в размере 2 млн 937 тыс. грн. Это примерно 244 тыс. 752 грн в месяц. Отметим, высокие пенсии бывших судей Высшего суда связаны с тем, что ей продолжающие работать коллеги получают зарплаты выше, чем в судах низшей инстанции.