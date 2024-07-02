Некоторым украинцам платят пенсию в размере 240 тысяч гривен: названа особая категория

Судьи на пенсии получают в среднем больше 100 тыс. грн на месяц. При этом у некоторых служителей Фемиды пенсия достигает размера в 240 тыс. грн.
Судьи Верховного суда: пенсии более 200 тыс. грн в месяц. В начале прошлого года Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Людмилы Стратиенко.
Новость об ее увольнении размещена на сайте Верховного суда в феврале 2023-го. При этом в своей декларации за 2023 год она указала:
Хозяйственные суды: 100 тыс. грн
Значительно меньше зарабатывают судьи специализированных судей. К примеру, председатель Хозяйственного суда Тернопольской области Сергей Стопник ушел в отставку с 15 марта 2023-го. За 9,5 месяца он получил пенсию в размере 100 356 грн.
Судья в отставке и бывший председатель Высшего Совета правосудия Андрей Овсиенко на пенсию вышел в 41 год. Сейчас ему 46 и ежемесячно получает пенсию в размере 81 тыс. грн. Это гораздо меньше, чем средняя пенсия судьи. Однако к своему 40-летию судья не успел заработать достаточно судейского стажа для того, чтобы получать действительно высокую пенсию.