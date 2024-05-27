Жизнь Украинцы могут получить пенсию без стажа: какой размер выплаты

2024-05-27 18:26

Несмотря на то, что военные действия в Украине продолжаются уже третий год, украинцы не остаются без социальной поддержки государства.

Как сообщает "24 канал", если пенсионеру не хватает трудового стажа для назначения пенсии по возрасту, он может претендовать на специальную денежную помощь.

На сегодняшний день сумма специальной денежной помощи для граждан предпенсионного возраста составляет 2361 гривну. Претендовать на нее могут:

Лица старше 65 лет, не заработавшие минимально необходимого стажа для оформления пенсии.

Граждане в возрасте от 63 лет, которые пока не накопили достаточно стажа.

Действующие на данный момент требования к минимальному стажу:

31 год - для выхода на пенсию в 60 лет;

21 год - для оформления пенсии в 63 года;

15 лет - в случае достижения 65-летнего возраста.

Для получения социальной выплаты вместо пенсии гражданину необходимо обратиться в местный центр социальной защиты населения с соответствующим заявлением и пакетом документов.

После их рассмотрения специальная комиссия принимает решение о назначении выплаты или отказе в ней. Наличие у пенсионера дополнительных источников дохода, таких как зарплата или доходы от предпринимательской деятельности, может стать причиной для отказа.

В условиях действующего военного положения и в течение месяца после его отмены назначенная денежная помощь предоставляется гражданам без перерывов.