Украина Киевские тиктокеры, разгромившие квартиру ради лайков, предстанут перед судом. Им грозит срок до 5 лет

2021-07-19 19:40

 

Молодые люди, которые устроили погром в съемной квартире на Печерске в Киеве, предстанут перед судом. Свои действия нарушители снимали на видео в Тик-Ток.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Печерской окружной прокуратурой завершено досудебное расследование в отношении пятерых местных жителей, которые устроили погром в арендованной квартире ради видео в Тик-Ток.

Согласно материалам следствия, 11 апреля 2020 компания молодых людей взяла в аренду посуточно квартиру по бульвару Леси Украины в городе Киеве. Договорившись с риелтором об условиях аренды в тот же день компания прибыла в дом", - говорится в сообщении.

Поздно вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди начали крушить в квартире мебель и портить интерьер: кухонным ножом порезали натяжной потолок, сорвали обои, разбили и повредили всю имеющуюся в квартире бытовую технику, элементы интерьера и мелкие бытовые приборы, мебель. Кроме того, курили сигареты и громко слушали музыку, чем нарушали покой в ​​жилом доме и мешали отдыхать другим его обитателям.

При этом молодые люди снимали свои действия на камеру мобильного телефона и в дальнейшем отснятое видео разместили на интернет-ресурсе "Tik-Tok".

Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб владелице квартиры на сумму свыше 370 тыс. гривен.

Действия молодых квалифицировано как умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство, совершенное группой лиц (ч.1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Отметим, что по указанной ст. "хулиганство" - максимальная санкция составляет до 5 лет ограничения свободы. 

Сейчас обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева.

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