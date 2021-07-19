Украина Выходные в августе 2021: украинцев в конце месяца ждут мини-каникулы

2021-07-19 19:20

Украинцев в августе ждут несколько дополнительных выходных. А все из-за празднования 24 августа Дня Независимости, который предусматривает дополнительный выходной.

Всего в последний месяц лета будет 21 рабочий день и десять выходных

Поскольку 24 августа выпадает на вторник (это праздничный выходной день, - ред.), было принято решение перенести рабочий день понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа. То есть украинцев в конце августа ждут мини-каникулы - 21, 22, 23 и 24 августа.

Напомним, 23 августа Украина отмечает День государственного флага Украины, а 24 августа - День Независимости. К слову, в этом году мы будем праздновать 30-летие независимости.