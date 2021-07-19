Украина Невролог рассказал, почему могут неметь руки

2021-07-19 20:20

 

Многие люди сталкиваются с проблемой, когда немеют руки

У многих украинцев немеют руки. На это есть несколько причин.

Как рассказал врач-невролог Руслан Осадчук, это может быть из-за перенапряжения мышц. Если человек долго работает руками или выполняет физические упражнения, на следующий день могут неметь руки, передает clutch.net.

Как правило такие ощущения проходят через несколько дней после того, как физическая нагрузка на эти мышцы закончилась.

Вторая причина, когда человек не работал физически и ночью у него немеют руки, связано с тем, что нервные структуры, которые идут от шейного отдела позвоночника, выходят, формируются в нервно-сосудистые пучки между мышцами, проходят под грудными мышцами, и выходят на руку.

Если человек много времени сидит за компьютером, в основном не подвижно, мышцы затекают.

Для того, чтобы избежать подобного, необходимо вставать из-за рабочего места и несколько раз в день делать небольшую разминку.

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Заливать будет везде - Украину накроют мощные ливни: карта дождя 2021-07-19 20:40
Невролог рассказал, почему могут неметь руки 2021-07-19 20:20