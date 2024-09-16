ВОЙНА В Украине Военнослужащие могут выехать за границу, но есть условия

2024-09-16 16:48

 

Для получения разрешения на загранотпуск военнослужащий должен правильно оформить рапорт.

Военные могут выехать за границу во время отпуска, однако для этого нужно выполнить несколько условий. В настоящее время разрешается пересечение границы военнослужащими для проведения отпуска, хотя официальные изменения в правила пересечения границы еще не внесены.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Чтобы получить разрешение на отпуск за границей, военнослужащий должен подготовить рапорт, где укажет тип и продолжительность отпуска, место его проведения и пункт пропуска, через который планируется выезд. Также обязательно следует стать на учет в военной службе правопорядка ВСУ.

Решение о предоставлении разрешения принимается индивидуально в каждом случае.

Для выезда за границу военному необходимо иметь следующие документы:

  • загранпаспорт;
  • военный билет;
  • отпускной билет с указанием информации о заграничном отпуске;
  • выписка из приказа, где будет указано место отдыха и разрешение на выезд.

Напомним, в Киевской области построили первый инклюзивный городок для военных. Менее чем через год на месте леса возвели 50 домов.

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