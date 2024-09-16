Военнослужащие могут выехать за границу, но есть условия

Для получения разрешения на загранотпуск военнослужащий должен правильно оформить рапорт.
Военные могут выехать за границу во время отпуска, однако для этого нужно выполнить несколько условий. В настоящее время разрешается пересечение границы военнослужащими для проведения отпуска, хотя официальные изменения в правила пересечения границы еще не внесены.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Чтобы получить разрешение на отпуск за границей, военнослужащий должен подготовить рапорт, где укажет тип и продолжительность отпуска, место его проведения и пункт пропуска, через который планируется выезд. Также обязательно следует стать на учет в военной службе правопорядка ВСУ.
Решение о предоставлении разрешения принимается индивидуально в каждом случае.
Для выезда за границу военному необходимо иметь следующие документы:
Напомним, в Киевской области построили первый инклюзивный городок для военных. Менее чем через год на месте леса возвели 50 домов.