Украина Украинцам подняли тарифы до 175%: что изменилось за год

2021-07-19 21:20

В Украине за год подорожали все коммунальные услуги. Лидером по росту цен для населения стал газ - его стоимость повысилась на 175% в результате внедрения рыночного механизма формирования цен.

Это следует из данных Государственной службы статистики Украины.

В среднем тарифы повысились на 25%. Данные приведены без учета запланированного на август изменения цен электроэнергию.

Повышение стоимости электричества составило 36,6% - это случилось из-за отмены льготного тарифа на первые 100 кВт*час, за которые украинцы платили по 90 копеек. Сейчас установлена единая цена на эти услуги в размере 1,68 грн.

Цена на голубое топливо в течение года взлетела с 2,8 до 7,9 грн за куб в связи с введением в августе прошлого года рыночного механизма формирования цен. Реформа позволила поставщикам самостоятельно устанавливать цены на газ для населения.

Меньше всего выросли цены на горячую воду и отопление - всего на 13,9%. Однако ожидается, что стоимость услуг теплокоммунэнерго может подпрыгнуть с началом отопительного сезона. Согласно прогнозу Минэкономики тарифы на тепло и горячую воду в текущем году вырастут на 33%.