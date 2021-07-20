Украина Забравших у водителя права патрульных Киева приговорили к пяти годам тюрьмы с конфискацией

2021-07-20 13:43

В Киеве двух патрульных полицейских приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества за вымогательство и получение четырех тысяч гривен взятки от водителя, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Согласно материалам обвинения, в июне 2016 года двое патрульных осуществляя надзор за дорожным движением и охраной общественного порядка возле станции метро «Лесная», остановили автомобиль Chery, подозревая водителя в наркотическом опьянении.

Патрульные отобрали у водителя техпаспорт и водительское удостоверение, после чего стали требовать четыре тысячи гривен за их возвращение и несоставление административного протокола.

Неправомерную выгоду патрульные получали двумя частями на банковскую карточку подставного лица. После получения неправомерной выгоды, патрульные сообщили мужчине координаты, где были спрятаны его водительское удостоверение и технический паспорт.

Разоблачить нечистых на руку патрульных удалось после того, как другой патруль остановил указанного водителя и поинтересовавшись где его документы. Мужчина сообщил им о вышеуказанном случае с вымогательством неправомерной выгоды.

Во время обысков в помещениях патрульных обнаружили и изъяли денежные средства и протокол административного правонарушения этого гражданина.

По результатам судебного рассмотрения полностью доказана вина патрульных в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины. Приговором Днепровского районного суда города Киева каждого приговорили к пяти годам лишения водителя с лишением права занимать любые должности в правоохранительных органах или органах государственной власти сроком на три года, с конфискацией всего имущества, являющегося их собственностью.

Кроме того, к обвиняемым применено дополнительное наказание в виде лишения специальных званий «капрал полиции» и «лейтенант полиции» соответственно.

Не согласившись с приговором, обвиняемые и их защитники обжаловали его в апелляционном порядке. Однако суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора о безосновательности требований апелляционных жалоб и оставил приговор суда первой инстанции без изменений.