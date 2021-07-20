Украина Депутаты рассмотрят отмену обязательного призыва в армию

2021-07-20 20:00

 

Отмена обязательного призыва предусмотрена в рамках требований для членства в НАТО. Кроме того, предусмотрена реформа военкоматов.

С 2023 года в Украине может быть отменён обязательный призыв в армию.

Об этом, со ссылкой на интервью главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, сообщает информационное агентство "Украинские новости".

"Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, потому что они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно", - отметил глава пропрезидентской партии.

По словам Корниенко, постепенно обязательная служба в армии постепенно будет заменена службой в резерве.

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