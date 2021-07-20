Отмена обязательного призыва предусмотрена в рамках требований для членства в НАТО. Кроме того, предусмотрена реформа военкоматов.
С 2023 года в Украине может быть отменён обязательный призыв в армию.
Об этом, со ссылкой на интервью главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, сообщает информационное агентство "Украинские новости".
"Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, потому что они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно", - отметил глава пропрезидентской партии.
По словам Корниенко, постепенно обязательная служба в армии постепенно будет заменена службой в резерве.